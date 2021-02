Portugal com mais 49 mortes e 1.160 infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 1.160 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o relatório epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) morreram também mais 49 pessoas, desde o último relatório.







ESTELA SILVA/LUSA

Neste momento, existem 73.848 pessoas com covid-19 no país, são menos 1.548 do que ontem. Do lado dos recuperados há mais 2.659, fazendo um total de 711.713, desde o início da pandemia.De março até agora, morreram 16.185 doentes devido ao novo coronavírus.Nos internamentos os números também estão a cair: menos 154 internados, nas últimas 24 horas. O que dá um total de 2.613 doentes em enfermarias. Os cuidados intensivos registam 536 internados, menos 31 do que ontem.