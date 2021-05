Portugal com 559 casos e 3 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou esta sexta-feira 3 mortes por covid-19, aumentando para 17.016 o número de vítimas mortais desde o início da pandemia.







Nas últimas 24 horas foram registados 559 casos do novo coronavírus, com o número total de casos a ter ultrapassado os 845 mil desde que foi diagnosticado o primeiro infetado, a 2 de março de 2020.Foram também registados 462 recuperados da covid-19, aumentando para quase 805 mil o número total de pessoas que já estiveram infetadas e testaram negativo ao vírus. O número de casos ativos desce assim para pouco mais de 22 mil.O número de internados com covid-19 também voltou a descer. Esta sexta-feira foram registados 207 doentes hospitalizados com covid-19, menos um que ontem. Destes, 55 estão em unidades de cuidaods intensivos, menos 3 nas últimas 24 horas.A atualização do gráfico do desconfinamento coloca Portugal na zona amarela, com um R superior a 1. O índice de transmissibilidade registado esta sexta-feira no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) era de 1,03, enquanto a incidência também voltou a subir, pelo terceiro relatório consecutivo, apresentando agora Portugal com 52,6 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.