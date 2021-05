Bug nos iPhones impede uso de despertador nos Açores. Apple sem solução

As atualizações dos sistemas operativos costumam ter como função tornar os dispositivos mais eficientes e corrigir erros. Mas é comum que ao solucionar um problema, outros surjam. Foi o que aconteceu com a aplicação do Relógio dos iPhones. A Apple confirma estar a investigar esta misteriosa falha, mas não tem uma solução ainda, sugerindo alterações "informais".



De acordo com vários utilizadores dos telemóveis e outros dispositivos da marca Apple nos Açores, depois da última atualização do iOS (o sistema operativo da Apple), os serviços de despertador e notificações nos seus dispositivos deixaram de funcionar quando têm selecionado o fuso horário do arquipélago. O sistema reconhece o horário açoriano, uma hora a menos do que em Portugal Continental, mas sempre que os utilizadores tentam programar o seu despertador, a aplicação desliga-se, não guardando as alterações.



De acordo com uma açoriana contactada pela SÁBADO, há pelo menos duas semanas que o problema subsiste. Mas outros utilizadores que se queixaram nas redes sociais asseguram que o erro subsiste há mais de um mês e que a Apple ainda não fez nada para solucionar o bug. Há um utilizador que diz mesmo que este problema existe há mais de três meses, sem haver uma solução encontrada.