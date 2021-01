Portugal com 13.200 novos casos de covid-19. Morreram mais 278 pessoas

Um dia depois de registar novos máximos em mortes e infeções por covid-19, Portugal contabiliza esta sexta-feira 13.200 novos casos, o que eleva o total de infeções para 698.583.







Portugal Covid-19 Reuters

O número de óbitos continua a subir. Nas últimas 24 horas foram registadas mais 278 vítimas mortais, elevando para 11.886 o total de óbitos desde o início da pandemia.Há, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), mais 11.187 pessoas recuperadas da doença. O número de recuperados chega assim aos 504.886.

Dos 6.627 doentes internados nos hospitais portugueses - mais 62 que no dia anterior -, 806 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. São mais 24 doentes em UCI.



Há 181.811 casos ativos no País, mais 1.735 nas últimas 24 horas.





A pandemia do novo coronavírus superou os 101 milhões de casos de infeção a nível mundial, com o número de mortes a aumentar mais de 16 mil nas últimas 24 horas.



No total, e desde que foi identificada na China em dezembro de 2019, a covid-19 já provocou pelo menos 2.191.865 de mortes no mundo.