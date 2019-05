O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas regressou esta terça-feira, por uma noite, aos comícios partidários para apoiar Nuno Melo na corrida às europeias e fez um apelo aos eleitores "não socialistas", incluindo do PSD.

Portas discursou cerca de 25 minutos, perante centenas de simpatizantes e militantes do CDS-PP, no mercado de Cascais, distrito de Lisboa, e resumiu aos três minutos iniciais as suas reflexões e apelos sobre as eleições europeias de domingo.