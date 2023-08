Luís Marques Mendes assumiu que é possível vir a candidatar-se às eleições presidenciais de 2026. Até ao momento só foram oficialmente anunciadas as candidaturas de dois empresários.

Luís Marques Mendes desfez o tabu e assumiu a possibilidade de se candidatar à Presidência da República em 2026. O antigo líder social-democrata admitiu avançar com uma candidatura presidencial apenas no caso de encontrar "utilidade para o País". Este é o desenvolvimento mais recente nas candidaturas à Presidência da República que tem eleições marcadas para 2026. Mas Marques Mendes não está sozinho e pode mesmo ter de disputar os votos de eleitores do PSD.