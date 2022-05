GNR detém dois homens e apreende mais de 800 doses de heroína em Odemira

03 de maio Sofia Oliveira com Leonor Riso

A GNR anunciou hoje que deteve dois homens, de 26 e 27 anos, por suspeita de tráfico de droga e apreendeu 805 doses de heroína e seis de cocaína, em São Teotónio, no concelho de Odemira (Beja).







O Comando Territorial de Beja da GNR explica, em comunicado, que as detenções ocorreram na quinta-feira, na sequência de uma investigação por tráfico de droga, que decorria desde o início deste ano.De acordo com o documento, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram identificar e localizar os suspeitos, tendo esta ação culminado com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária que permitiu deter em flagrante os dois homens.Além da droga, os militares da Guarda apreenderam ainda 890 euros em numerário, três telemóveis, uma balança de precisão e diversos artigos de acondicionamento e embalamento de produto estupefacientes.Os detidos foram constituídos arguidos e presentes a tribunal, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.