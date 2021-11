A utilização do gás levou à instauração de um processo disciplinar imediato e posterior decisão de suspensão de funções, por parte de um inspetor da Polícia de Segurança Pública. Recurso foi agora negado pelo diretor nacional da PSP.

Polícia suspensa por travar casal a fazer sexo na rua com gás-pimenta

Uma agente da PSP, atualmente em funções no Comando Metropolitano de Lisboa, vai ser suspensa durante 60 dias por ter usado gás-pimenta contra os olhos de um casal que estava a fazer sexo em plena via pública, na rua dos Bacalhoeiros. O caso aconteceu em setembro do ano passado, numa altura em que a agente da PSP prestava serviço na Polícia Municipal da capital.