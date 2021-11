Numa manobra em marcha-atrás para sair do Palácio da Cidadela, em Cascais, o Presidente da República embateu numa coluna histórica do edifício.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Marcelo bate com o carro à saída de reunião com Conselho de Estado

O Conselho de Estado deu esta quarta-feira parecer favorável, por maioria, à proposta do Presidente da República de dissolução do parlamento, após o chumbo do Orçamento do Estado para 2022. Mas a saída de Marcelo Rebelo de Sousa do Palácio da Cidadela em Cascais foi atribulada.







Carro - Marcelo Rebelo de Sousa

Um bocadinho com mais força e o Marcelo já tinha motivo para as eleições serem em Fevereiro… pic.twitter.com/mRRP4wqnh8 — fasf® (@fasf2000) November 3, 2021

Quando se preparava para sair em marcha-atrás no seu carro, o chefe de Estado fez uma manobra mais descuidada e terminou a embater numa coluna do edifício público. O incidente provocou um estrondo com danos menores no carro de Marcelo e pedaços da coluna histórica a caírem.





A reunião do órgão político de consulta do Presidente da República começou cerca das 15h15 e terminou pelas 20h30, com o mesmo a comunicar um parecer favorável à proposta de dissolução do parlamento.



Marcelo Rebelo de Sousa irá agora falar ao país esta quinta-feira, pelas 20h, com previsão de reunião da conferência de líderes parlamentares pelas 21h.