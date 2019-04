Polícia Marítima promoveu agente que perdeu a vida em operação de salvamento

"Atuou com reconhecido e excecional altruísmo, dando a sua vida para a salvaguarda da vida de outros", indica comunicado.

A Polícia Marítima promoveu hoje por distinção, a título póstumo, o agente que perdeu a vida durante uma operação de salvamento que decorreu na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, em 2013.



"Realizou-se hoje a cerimónia de promoção por distinção (a título póstumo) do agente de 1.ª Classe da Polícia Marítima Adriano Martins, que perdeu a vida em 2013 numa operação de salvamento", refere a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.



Adriano Martins foi promovido a subchefe, numa cerimónia presidida pelo comandante-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Luís Sousa Pereira, que teve lugar na Casa do Paço, na Figueira da Foz, e que contou com a presença do presidente da Assembleia Municipal e da vice-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.



"No dia 10 de abril de 2013, o subchefe da Polícia Marítima Adriano Martins, em exercício de funções no Comando Local da Figueira da Foz, foi vítima de um acidente ocorrido em serviço e diretamente de uma atividade pública prioritária de assistência a pessoas em perigo no mar e de elevado risco, em consequência da qual resultou a sua morte", acrescenta o documento.



A embarcação de bandeira alemã 'Meri Tuuli' estava sinistrada e Adriano Martins tomou a iniciativa, "de forma temerária, corajosa e determinada", juntamente com os outros elementos da Polícia Marítima, e efetuou todos os esforços para assistir os cinco tripulantes e garantir o seu salvamento.



"Atuou com reconhecido e excecional altruísmo, dando a sua vida para a salvaguarda da vida de outros, bem sabendo dos riscos e perigos que objetivamente se colocavam nesta missão", conclui o comunicado.