Polícia Judiciária investiga homicídio de bebé

Uma mulher de 25 anos matou a filha depois de dar à luz em Corroios, Seixal, esta madrugada. O crime aconteceu na Avenida Vieira da Silva onde os vizinhos contam que esta mulher vivia com o marido e com dois filhos.A PSP esteve no local e a Polícia Judiciária está a investigar o caso, indica o CM Em actualização