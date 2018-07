A Polícia Judiciária do Porto desmantelou, esta quinta-feira, um grupo de indivíduos que se dedicava a copiar informações dos cartões bancários para, posteriormente, cloná-los. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, nos últimos meses a secção de moeda falsa e crime informático da Judiciária investigou o grupo de sete pessoas. detectando que o mesmo introduzia dispositivos nas caixas Multibanco, que copiavam os dados dos cartões de crédito ou débito. Estes eram depois clonados e utilizados pelos membros do grupo em compras.A Judiciária consegiu circunscrever a actuação do grupo a caixas Multibanco em Vila Nova de Gaia, porto e Matosinhos. Esta quinta-feira, depois de uma busca à casa onde operavam os sete elementos, todo o material de cópia e clonagem foi apreendido e os suspeitos foram detidos.