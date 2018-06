Uma recém-nascida foi resgatada esta terça-feira com vida no Brasil após permanecer seis horas enterrada. O caso aconteceu na cidade brasileira de Canarana, no estado de Mato Grosso, depois de a mãe da menina, uma adolescente de 15 anos, ter dado à luz sozinha na casa-de-banho. A recém-nascida terá batido com a cabeça e sofrido uma hemorragia, o que fez com que a bisavó, Kutsamin Kamayura, de 57 anos, pensasse que ela estivesse morta. A bebé encontra-se agora estável.

De acordo com as fontes oficiais brasileiras, a Polícia Militar recebeu uma denúncia por telefone de que um recém-nascido teria morrido durante um parto e que tinha sido enterrado no quintal da casa da sua família. Enquanto a polícia cavava para retirar o corpo do local, a menina começou a chorar por debaixo da terra. Estava coberta por panos. Depois de ser socorrida, foi encaminhada até ao hospital mais próximo com suspeita de duas fracturas cranianas e hipotermia.

Ouvida em tribunal, a bisavó confessou tudo e referiu ter pensado que a menina tinha morrido por não ter chorado após o golpe na cabeça. Segundo o site brasileiro G1, a progenitora alegou ainda que o enterro seria um costume da sua comunidade, a etnia indígena Tamayura, daí não ter contactado autoridades acerca da morte da bebé.

A bisavó ficou sob prisão preventiva indiciada por tentativa de homicídio e tanto a mãe como a avó da bebé foram ouvidas no caso. A Polícia Militar suspeita ainda que a tentativa de matar a recém-nascida possa ter surgido pelo facto do pai da bebé não querer assumi-la e a mãe ter apenas 15 anos.