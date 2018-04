Mãe suspeita de matar recém-nascida detida após alta hospitalar

Uma mulher de 25 anos, suspeita de ter matado em casa a filha recém-nascida, foi detida esta quarta-feira após ter tido alta do Hospital Garcia de Orta. Também a irmã da suspeita – que terá ajudado no assassinato da bebé – foi detida pelas autoridades.

Em comunicado enviado às redacções, a Polícia Judiciária afirma ter detido "duas mulheres, com 25 anos de idade, por sobre elas recaírem fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado".



"Os factos tiveram lugar no passado dia 9 do corrente, pelas 21h30, na residência das detidas, em Corroios, quando, na sequência do parto de uma menina, a progenitora, com a colaboração da irmã gémea, golpeou a recém-nascida com uma arma branca, provocando-lhe morte imediata", explica a nota da PJ.



As mulheres serão presentes ao Tribunal de Almada para o primeiro interrogatório judicial, no qual serão sujeitas à aplicação de medidas de coacção.



Na noite de segunda para terça-feira, num prédio da Avenida Vieira da Silva, em Santa Marta do Pinhal, no concelho do Seixal, a mulher terá esfaqueado a bebé recém-nascida, depois de dar à luz em casa – com ajuda da irmã. As mulheres terão colocado depois o corpo num saco de plástico.

Mais tarde, já com a recém-nascida sem vida, chegou o companheiro da mulher – que ligou, juntamente com a irmã gémea da suspeita, para o Instituto Nacional de Emergência Médica. A mulher foi transportada para os serviços de obstetrícia do hospital, onde ficou sob observação até esta quarta-feira.

O cadáver da recém-nascida será submetido a autópsia, para tentar apurar as circunstâncias do crime. A mulher tem ainda dois filhos gémeos.

As autoridades consideram também a irmã suspeita.

A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária. Em causa poderá estar o crime de infanticídio que, quando praticado logo a seguir ao parto, tem uma moldura penal mais leve – já que a mulher poder encontrar-se num estado de imputabilidade diminuída.