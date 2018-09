As autoridades já estiveram nas instalações da autarquia e, de seguida, dirigiram-se ao gabinete que trata da reconstrução das casas afectadas pelos incêndios.

A Polícia Judiciária (PJ), acompanhada pelo Ministério Público, realizou esta quarta-feira buscas na Câmara de Pedrógão Grande.



À SÁBADO, o subdirector da Directoria do Centro da PJ, Carlos Dias, confirmou as buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande. De acordo com o responsável, esta acção faz parte de "diligências no âmbito da reconstrução de casas afectadas pelos incêndios".



Ao que a SÁBADO apurou, as autoridades já estiveram nas instalações da autarquia e foram, posteriormente, para a Casa da Cultura, onde se situa o gabinete com a responsabilidade sobre a reconstrução de casas afectadas pelos incêndios de Junho de 2017. Estão, neste momento, 10 elementos da PJ no local.



A 19 de Julho a Procuradoria-Geral da República (PGR) já tinha anunciado a abertura de um inquérito para investigar os alegados esquemas na reconstrução das casas.

A SÁBADO tentou contactar Valdemar Alves, o presidente da autarquia, sem sucesso.

Em comunicado, a Câmara Municipal diz que os "inquéritos judiciais" em curso foram da sua iniciativa da própria autarquia

. E que os elementos da PJ foram recebidos pelo presidente Valdemar Alves "a fim de serem municiados de todos os documentos julgado necessários para o apurasse total dos fatos".

"A Câmara de Pedrógão congratula-se com a celeridade que os serviços do Ministério Público e da PJ entenderam conceder a estes Inquéritos Judiciais, convicta que é através dos órgãos próprios da Justiça – e não na praça pública – que se apuram serenamente os fatos e se repõe a verdade objectiva", refere o comunicado.