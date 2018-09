Há ainda um outro processo relativo às alegadas falhas do INEM no socorro às vítimas do incêndio de Pedrógão a decorrer e que está a ser investigado no DIAP de Leiria e não tem ainda arguidos constituídos.

Segundo fonte judicial contactada pelo semanário, a procuradora Ana Simões, do DIAP de Leiria, sustenta que o fogo podia ter sido extinto ainda no ponto de ignição, em Escalos Fundeiros, caso a EDP tivesse cumprido a lei e limpado a "cobertura vegetal" que está debaixo dos cabos eléctricos. O relatório independente do professor Xavier Viegas imputava responsabilidades à energética. Mas a acusação foi refutada pela EDP, que disse ter em sua posse um relatório de uma inspecção ao terreno que prova o contrário.De acordo com o Expresso, a EDP não será acusado já que a lei não o permite, sendo o funcionário responsável por essa missão específica a ser responsabilizado criminalmente.Alguns dos visados no caso são Mário Cerol, segundo comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, que dirigiu as operações no terreno; António Arnaut, comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, e Sérgio Gomes, comandante do CDOS, avança o jornal Expresso.A procuradoria acusa os responsáveis de não terem pedido uma actualização da previsão meteorológica, o que fez com que fossem apanhados de surpresa pela mudança na direcção do vento ocorrida por volta das cinco da tarde e que pôs na linha de fogo várias povoações e a EN 236-1, a estrada onde haveriam de morrer 47 pessoas que tentaram escapar às chamas de carro.