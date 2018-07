A Comissão de Coordenação Regional do Centro (CRRR) admite que é possível que casas que não foram danificadas pelos fogos tenham sido recuperadas.



Os casos suspeitos de fraude de fundos para reconstrução de casas em Pedrógão Grande serão enviados para o Ministério Público e investigados pela entidade. A confirmação foi dada por Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação Regional do Centro (CRRR) à RTP1. "Vamos encaminhá-las [as queixas] directamente para o Ministério Público, como é óbvio", garantiu a CRRR.



A Comissão acrescentou que todas as denúncias que chegarem ao organismo de casos de aproveitamento fraudulento terão o mesmo destino e admite que seja possível que possam ter sido recuperadas habitações que não sofreram quaisquer danos de fogos, devido aos esquemas de fraude. O organismo afirma ainda desconhecer as situações irregulares de desvios de fundos e fraude, garantindo que agiu dentro das suas competências perante "um cenário que era de guerra" em 2017, segundo Abrunhosa, e que não tem "poderes de fiscalização", limitando-se a seguir os casos aprovados pelas Finanças.



As suspeitas destes casos foram noticiadas pela revista Visão, que mencionou esquemas de alteração de moradas fiscais e recuperação de casas não-prioritárias tratadas como moradias de primeira habitação na vila do distrito de Leiria. As lacunas nos regulamentos podem ter beneficiado estes casos fraudulentos.



De acordo com a mesma publicação, cerca de 500 mil euros podem ter sido desviados para obras não-urgentes, como casas que já estavam danificadas antes dos incêndios do Verão passado e casas em ruínas.

A zona foi devastada por incêndios a 17 de Junho de 2017. Nesse ano, 114 pessoas morreram na sequência dos fogos florestais.



José Henriques, presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia, em Pedrógão Grande, confirmou ter conhecimento de várias situações de casas que não eram habitadas antes dos incêndios e que estão a ser recuperadas com dinheiro dos fundos e donativos.