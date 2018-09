As buscas desta quarta-feira foram motivadas por "fortes indícios" de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, participação económica em negócios, corrupção e abuso de poder.

O computador pessoal e os telemóveis do presidente da Câmara Municipal de Pedrógão, Valdemar Alves, foram apreendidos pela Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra. A PJ apreendeu também os telemóveis de todos os elementos do GORR -Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução e dos serviços técnicos.



De acordo com o jornal i, as buscas desta quarta-feira foram motivadas por "fortes indícios" de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, participação económica em negócios, corrupção e abuso de poder. Contudo, fonte da PJ ao Jornal de Notícias diz que "ainda não existe certeza nenhuma sobre se estão em causa actos que possam ser classificados como burla ou falsificação, como outro tipo de crime, ou como meras irregularidades administrativas".



Recorde-se que a PJ, acompanhada pelo Ministério Público, realizou buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande e na Casa Municipal da Cultura de Pedrógão Grande, onde funciona o gabinete que trata da reconstrução das casas afectadas pelos incêndios de Junho de 2017.



À SÁBADO, o subdirector da Directoria do Centro da PJ, Carlos Dias, confirmou as buscas na Câmara Municipal de Pedrógão Grande. De acordo com o responsável, esta acção faz parte de "diligências no âmbito da reconstrução de casas afectadas pelos incêndios".



Em comunicado, a Câmara Municipal diz que os "inquéritos judiciais" em curso foram da sua iniciativa da própria autarquia. E que os elementos da PJ foram recebidos pelo presidente Valdemar Alves "a fim de serem municiados de todos os documentos julgado necessários para o apurasse total dos fatos".



"A Câmara de Pedrógão congratula-se com a celeridade que os serviços do Ministério Público e da PJ entenderam conceder a estes Inquéritos Judiciais, convicta que é através dos órgãos próprios da Justiça – e não na praça pública – que se apuram serenamente os fatos e se repõe a verdade objectiva", refere o comunicado.