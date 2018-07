A abertura de investigação acontece após declarações da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa.

O Ministério Público abriu inquérito para a investigação das suspeitas de fraude de fundos para a reconstrução de casas em Pedrógão Grande. "Confirma-se a existência de inquérito dirigido pelo Ministério Público, a correr termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Leiria", afirma a Procuradoria-Geral da República, em declarações à agência Lusa.



A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) já tinha confirmado esta quinta-feira que iria pedir ao Ministério Público a investigação das obras. "Vamos encaminhá-las [as queixas] directamente para o Ministério Público, como é óbvio", garantiu Ana Abrunhosa, a presidente da comissão, à RTP1.



A investigação foi aberta na sequência de um artigo da revista Visão, que mencionou esquemas de alteração de moradas fiscais e recuperação de casas não-prioritárias tratadas como moradias de primeira habitação na vila do distrito de Leiria. As lacunas nos regulamentos podem ter beneficiado estes casos fraudulentos.



De acordo com a mesma publicação, cerca de 500 mil euros podem ter sido desviados para obras não-urgentes, como casas que já estavam danificadas antes dos incêndios do Verão passado e casas em ruínas.



A zona de Pedrógão Grande foi devastada por incêndios a 17 de Junho de 2017. Nesse ano, 114 pessoas morreram na sequência dos fogos florestais.