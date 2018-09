A informação foi revelada no site do Ministério Público do DIAP de Coimbra.

Foram constituídos quatro arguidos no âmbito do inquérito onde se investigam irregularidades relacionadas com a reconstrução e reabilitação dos imóveis afectados pelos incêndios de Pedrógão Grande no ano passado.



A informação foi publicada no site do Ministério Público do DIAP de Coimbra, com a coadjuvação da Polícia Judiciária. Os arguidos encontram-se sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo requerido apoios para a reconstrução de casas quando alegadamente nenhuma delas se tratava de primeira habitação.



Em investigação estão factos susceptíveis de integrarem os crimes de corrupção, participação económica em negócio, burla qualificada e falsificação de documento.



Um dos arguidos é Augusto Neves, irmão do presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia, avança a TVI24. Na reportagem que deu origem à investigação, Augusto Neves admitiu que mentiu a pedido do vereador de Pedrógão Grande para dar como casa de primeira habitação um imóvel que estava há muito em ruínas.