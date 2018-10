"Sinto-me atraído por homens, mulheres ou ambos?", pergunta inquérito distribuído a alunos do 5.º ano de uma escola no Porto. Psicóloga e pediatra comentam. "É como perguntar a um bebé de um mês se fuma, ou se prefere charutos ou cigarrilhas".

A escola básica (EB) Francisco Torrinha, no Porto, distribuiu aos alunos do 5.º ano um inquérito - ou uma "ficha sócio-demográfica", como se intitula o documento - em que se perguntava a orientação sexual e "sexo/identidade de género" aos estudantes de nove e 10 anos. Ora, na perspectiva de Bárbara Dias Ramos, psicóloga clínica e especialista em psicologia adolescente, "não é uma idade razoável para se fazer este tipo de questões". Para o pediatra Mário Cordeiro, "é como perguntar a um bebé de um mês se fuma, ou se prefere charutos ou cigarrilhas".



"É um autentico disparate, de uma falta de senso enorme. Além de não perceber o objectivo das perguntas, que são intimas e invasivas, o inquérito é completamente despropositado em termos científicos. A ignorância de quem as fez é tanta que nem sequer percebem que a orientação sexual só se estabelece na segunda metade da adolescência, entre os 15 e os 18 anos", disse o pediatra à SÁBADO.



Do ponto de vista do desenvolvimento psicossocial das crianças, também é muito cedo. A psicóloga Bárbara Dias Ramos diz que, apesar do "comportamento sexual exploratório do próprio corpo iniciar-se bastante cedo, sendo que crianças com 3 ou 4 anos já apresentam comportamentos de carácter sexual e masturbatório", o interesse romântico "surge mais tarde, na fase da puberdade". "É na puberdade que conceitos como a orientação e identidade sexual começam a ser pensados e definidos. Neste sentido, devem ser poucas as crianças com nove anos que têm consciência plena da sua sexualidade e que tenham tido relações de carácter romântico com outras crianças, quanto mais um histórico de relacionamentos amorosos como é perguntado", explicou à SÁBADO.



"Mesmo se este questionário fosse aplicado a adolescentes, creio que este não é razoável porque trata de questões de foro privado e que não parecem relevantes em termos académicos. Não há a necessidade deste tipo de exposição", acrescenta a especialista.



O inquérito foi distribuído durante a aula da disciplina de "Cidadania", onde se iria abordar "temas como as relações interpessoais e violência no namoro", como descreveu um dos encarregados de educação. De acordo com este, os pais autorizaram a participação dos seus filhos nesta disciplina, mas não esperavam que fossem colocadas questões como estas.

Perguntas que "lançam a confusão"



É consensual entre os especialistas consultados pela SÁBADO: Há um momento certo (e saudável) para tudo. Dias Ramos considera que este tema "deve ser abordado de acordo com o desenvolvimentopsicossocial das crianças nesta fase".



"Não há uma idade certa para se falar de sexualidade, mas sim o momento certo, que está directamente relacionado com o nível de desenvolvimento e maturidade da criança. Creio que se a criança perguntar, devem-lhe ser dadas respostas - sem tabus -, no entanto sempre adaptadas ao seu grau de compreensão dos assuntos em questão", explica a especialista em psicologia adolescente. "As crianças aprendem com exemplos, vídeos, filmes, sendo que tudo deve ser adaptado à faixa etária", acrescenta. "É informando que as crianças futuramente irão tomar melhores atitudes relativamente à sua vida sexual."



O pediatra Mário Cordeiro explica que as perguntas colocadas no inquérito "perturba o percurso normal da sexualidade, que começa da nascença até à morte". "Induz um elemento de perturbação num crescimento que deve ser pacifico", começa o especialista.





"O conceito de amor adulto, que já inclui orientação, perspectiva de vida e vários conceitos complexos, é algo que vai aparecendo. É um caminho que, por si só, já tem as suas lombas. É preciso fazê-lo devagarinho", explica.