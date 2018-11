Rosa Maria da Cruz, portuguesa residente em França, foi esta sexta-feira condenada pelo tribunal de Tulle a cinco anos de prisão, três deles de pena suspensa.

Rosa Maria da Cruz, a portuguesa residente em França que durante dois anos escondeu na mala de um carro a filha, foi esta sexta-feira condenada a cinco anos de prisão, três deles de pena suspensa, avançou o France Info. Segundo o tribunal de Tulle, a mulher alegou "rejeição da gravidez", que já lhe acontecera com dois filhos anteriores. Rosa Cruz foi acusada de "violência sobre menor de idade que provocou incapacidade permanente".



Presidente do conjunto de juízes decretou prisão imediata para a portuguesa, que passará já a noite desta sexta-feira na prisão. Tribunal levou em consideração o facto de a mãe de Serena ter outros três filhos - de nove, 14 e 15 anos. "O tribunal quis sancionar uma ofensa grave à ordem pública, tendo em vista uma pena de prisão curta porque ela tem de educar os seus filhos", afirmou o juiz.



De acordo com o jornal francês, Rosa Cruz não teve reacção ao ouvir a sentença. Em declarações aos jornalistas à porta do tribunal, advogada de defesa garantiu que não será apresentado recurso.



Durante 23 anos, Rosa Cruz escondeu Serena no porta-bagagens do seu carro. Após cinco anos de investigação, a portuguesa foi julgada por maus-tratos agravados e continuados a menores. Arriscava uma pena de prisão de 20 anos, tendo o Ministério Público pedido apenas oito.



Em 2013, Serena foi encontrada pelo dono da oficina onde Rosa Cruz deixou o veículo. A criança, agora com seis anos, foi hospitalizada e entregue a uma família de acolhimento. Por ter ficado fechada durante quase dois anos tem uma incapacidade de 80% - com sequelas permanentes e autismo.