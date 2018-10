Daniel Cardoso, 30 anos, é professor universitário da Universidade Lusófona, na área da Comunicação e da Sexologia e na Universidade Nova de Lisboa. É um dos dinamizadores e dos maiores divulgador do poliamor em Portugal. Esta segunda-feira deu nas vistas durante o programa Prós & Contras por ter afirmado que obrigar uma criança a beijar os avós pode ser considerado "violência".

O Prós & Contras desta segunda-feira abordou o tema do assédio na senda do movimento #MeToo. O convidado Daniel Cardoso – que não fazia parte do painel – decidiu participar no debate, surgindo com declarações que deixaram a apresentadora do programa, a jornalista Fátima Campos Ferreira, algo atrapalhada.

"Quando a avozinha ou o avozinho vai lá a casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avozinha ou ao avozinho. Estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro ou da outra, desde crianças", disse Daniel Cardoso. Fátima Campos Ferreira questiona o professor universitário sobre se "o beijinho da avó e do avô é uma violência", ao que Cardoso responde: "Sim, sim, eu estou a dizer que obrigar alguém a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa como obrigação coerciva, é uma pequena pedagogia… E agora vem o Foucault, com as micro-físicas do poder… é uma pequena pedagogia que depois cresce e depois vemos os estudos em que 49% dos jovens adolescentes acham aceitável que o namorado ou a namorada lhes controle os telemóveis".





A carregar o vídeo ...

A opinião de Daniel Cardoso, doutorado em Ciências da Comunicação, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e cuja tese de mestrado versou sobre o poliamor, foi secundada pelo psiquiatra António Coimbra de Matos, presente no painel do programa, que considera coercivo obrigar uma criança a beijar os avós.

Daniel Cardoso defendeu ainda no programa que ao obrigar "pela força" uma criança a tomar uma atitude como dar um beijo aos avós, "contra a vontade absoluta delas" era "ensinar, na prática, que dizer que não ‘não’ interessa, desde que haja alguém com mais poder para as obrigar a dizer que sim. Isto faz com que eu tenha tido uma turma inteira de 40 ou 50 pessoas, estudantes universitários, que me afirmaram que os homens só violam porque não conseguem controlar sexualmente. O resultado é transversal"

A opinião do professor universitário foi bastante criticada pelos membros do painel, bem como nas redes sociais, sendo alvo inclusive de paródias por alguns cibernautas.

Daniel Cardoso tornou-se mais conhecido do público português pro ser um dos grandes divulgadores e defensores da prática do poliamor.

Para os poliamorosos as relações não têm de ser exclusivas. Podem amar várias pessoas em simultâneo e manter compromissos (românticos e sexuais) com mais do que um parceiro, quer se trate de uma relação homossexual ou heterossexual. A regra é que todos tenham conhecimento do número de parceiros de cada um. É por isso que o poliamor deu origem a outra expressão, a polifidelidade.



É também um fotógrafo amador, cujo trabalho versa muito sobre o mundo do sadomasoquismo. Pode ver as fotografias publicados pelo mesmo aqui. Algumas imagens podem conter material susceptível de impressionar leitores mais sensíveis.