SÁBADO visitou cinco bairros de Portugal: Bairro da Torre, Bairro do Cerco, Bairro da Esperança, Quinta da Fonte e Segundo Torrão. Leia a reportagem.

Inês de Medeiros, a presidente da Câmara Municipal de Almada, elogiou o facto de a cidade ter o "privilégio de ter bairros sociais em espaços absolutamente maravilhosos, com uma vista invejosa". "Qualquer bairro social da margem norte [Lisboa] tem inveja" dos que se situam na margem sul, acrescentou. Mas como é a vida em bairros problemáticos? Em 2019, avisitou cinco bairros de Portugal: Bairro da Torre, Bairro do Cerco, Bairro da Esperança, Quinta da Fonte e Segundo Torrão. Leia a reportagem.

Da estrada principal o cenário é encantador: o verde dos pinheiros acaba quando começa o azul do rio no horizonte. Mas para quem se aventura pela estrada de terra que liga à praia de São João, na Trafaria, a surpresa surge aos primeiros metros de pinhal: um enorme bairro clandestino, onde vivem duas a três mil pessoas – ninguém sabe ao certo quantas – praticamente sem luz, água ou saneamento.Estamos no Segundo Torrão, no concelho de Almada, talvez o bairro português mais parecido com uma favela do Brasil: construções desordenadas em tijolo e cimento, sem pintura nem acabamentos. Entrar aqui é como vaguear por um labirinto de corredores estreitos e becos onde mal se cruzam duas pessoas. Um desafio ao sentido de orientação.Paulo Silva, presidente da Associação de Moradores do Segundo Torrão, avisa-nos por telefone para estacionarmos junto à sede, para que não restem dúvidas de que estamos com gente da casa. Tem postura de líder do bairro e apresenta-se de polo azul, com o símbolo da associação e o seu nome bordados ao peito. Quem o ouve facilmente pensa que é o proprietário dos terrenos.Hoje é dia de tratar das caixas de eletricidade. Dos mais de 2 mil habitantes apenas uma percentagem mínima paga luz. E isso é visível nos poucos postes e nos novelos de fio que se acumulam à volta. "Fazem ligações ilícitas, destroem-me os fusíveis. Ao fim do dia toda a gente liga eletrodomésticos e lá se vai a luz."Um pittbull castanho, musculado, dorme a sesta no meio da rua, enquanto o dono e um amigo fumam um charro sentados no muro. Pelas ruelas de terra batida multiplicam- -se os carros abandonados, alguns recentes, outros de pneus furados, com erva a crescer à volta, ou simplesmente destruídos. "Foi numa altura em que muita gente estava a tirar a carta. Compraram uns charu-tos velhos para aprender e depois abandonaram -nos porque bateram ou tiveram um problema. Estou à espera que a Ecalma – empresa municipal de estacionamento de Almada – entre aqui", diz Paulo Silva.Instalado ao lado dos Silos da Trafaria, com vista privilegiada sobre Lisboa, o Segundo Torrão teve as primeiras casas de pescadores nos anos 40, mas foi crescendo e ganhando outras vidas. Hoje a população africana está em maioria. "Houve muita gente que encontrou aqui refúgio das guerras nos seus países", diz o também morador, há 38 anos. "Vim para cá com 14."Nascido de forma espontânea e clandestina, o bairro vive uma situação excecional: é ilícito mas não pode ser demolido porque os terrenos têm dono e são de proteção ambiental. E não é possível construir, ainda que nas últimas semanas não tenham faltado obras: as caixas de eletricidade foram instaladas e várias casas estão a ser remodeladas. "A maior parte das que ainda são de madeira estão a levar tijolo, para melhorar as condições. Foi a Câmara de Almada que nos ajudou com os contadores", conta o presidente da Associação de Moradores. "Há muita gente emigrada. No verão chegam a estar cá cinco mil pessoas. Neste verão houve muita gente a arranjar as casas. Muito lixo para fora, muitas carrinhas a chegar com mobiliário."Um jipe de matrícula inglesa atravessa a marginal esburacada. Este casal comprou casa, mas acaba de ser surpreendido: a pequena habitação em frente ao rio está ocupada por uma família angolana. Gera-se uma violenta discussão entre jovens do bairro e Paulo Silva. Escutam-se gritos, ameaças e acusações dos jovens, que defendem o casal africano. O problema não ficará resolvido nesta tarde e a tensão só aliviou quando os primeiros jovens começaram a abandonar o local. "O que esse senhor devia estar a fazer era resolver os problemas do bairro, não a vender casas. Já passámos aqui Natal sem luz", acusa um dos mais exaltados.Jimi, um angolano de 45 anos, que trabalha na construção, aceita mostrar a sua casa. Pelo caminho explica-nos que foi o primeiro habitante a fazer um segundo andar, de que nunca usufruiu porque a Câmara de Almada parou a obra. "Levaram-me os barrotes, as chapas, tudo. Fui-me abaixo. Depois fui roubado, fiquei sem documentos, telefone. Não consigo trabalhar fora do bairro." À entrada de casa, hesita e abre uma janela: "Dá para ver daqui."Pela principal viela do bairro, uma porta aberta deixa escapar música angolana, nos compassos da tesoura de Toussaint Ndombasi. A única barbearia do bairro, a Toussaint Gentlemen’s, é também a casa onde vive o barbeiro, nascido e criado em Luanda, há seis anos no bairro e que também já trabalhou nas obras. "Mas nunca me deram sorte." O espaço tem a sua vibração: é um homem em paz, sorridente, boa energia. "Estou em Portugal há 28 anos. Era um perdido, vivi na rua, fui dependente do álcool durante 18 anos. Perdi muita coisa, podia ter mulher, filhos. Tenho 45 anos e estou a começar a vida." Contra todas as probabilidades, foi no Segundo Torrão que começou a endireitar-se, em setembro de 2013.Acolhido na casa de "uma irmã", começou a interessar-se pela Igreja Evangélica. "Ajudou-me a sobreviver." Hoje difunde a "palavra" junto de clientes, amigos e até da reportagem da, com um livro de reflexões bíblicas. Só lhe falta encontrar mulher: "Uma que frequente a igreja. A mulher pode tirar o homem do caminho, mas o homem jamais consegue desviar a mulher."Já começa a anoitecer quando Ricardina se cruza com o habitante mais antigo do Bairro da Torre, em Camarate. A luz foi novamente abaixo e os moradores preparam-se para mais uma noite às escuras. Aqui não há blocos de habitação social nem centros de dia ou jardins de infância: estamos num descampado tosco, ventoso e enlameado, em tempos um imenso bairro de lata. Ainda resistem 36 famílias em condições desumanas. São ao todo 118 pessoas, das quais 30 são crianças com menos de 14 anos.Ricardina veio de São Tomé em 1998. Os pais já cá estavam. Ela foi a última dos 13 filhos a mudar-se para Portugal. "Sentia-me sozinha. No Natal e na passagem de ano tinha cá toda a família e eu lá." Chegou casada, com dois filhos e teve mais dois. "Vim diretamente de São Tomé para uma barraca no Bairro da Torre. Foi horrível, não aceitei esta realidade e fui embora. Virei-me para o meu pai e disse: ‘Vocês vivem aqui? Trocaram São Tomé por esta miséria?’"Nascido de um processo de realojamento de quem vivia nos terrenos do Aeroporto de Lisboa, o bairro da Torre, em Camarate, chegou a acomodar 600 pessoas em barracas feitas com de tábuas de madeira, tetos de lona e chapa para reforçar as paredes. É assim que ainda hoje resistem os que ficaram, maioritariamente jovens, de etnia cigana ou de origem africana, quase todos cristãos, com poucos recursos financeiros e baixos níveis de escolaridade.Dina Berbeta, 29 anos, vive no bairro desde miúda. Foi mãe aos 14 anos, está grávida do terceiro filho, e aguarda realojamento. "É péssimo. Vivia com a minha sogra. A minha barraca caiu e fiquei com a de uma família portuguesa que foi realojada", conta. O processo de realojamento começou em 2016, precipitado pelo corte de luz ordenado pela EDP. Desde esse ano, a iluminação é precária e ilegal. "Ontem dormimos sem luz, hoje continuamos assim."O lixo acumula-se ao lado de brinquedos, carrinhos de bebé, eletrodomésticos e monos abandonados. A água também foi cortada e esta noite adivinha-se fria. Na casa de Maria Fernandes, a porta mal fecha e lá dentro há um colchão pousado sobre tijolos. Nada mais. "Estava a tentar construir uma divisão, arranjei o material necessário, tijolos e telhas", relata com a voz rouca de quem dorme praticamente ao relento. Há dois meses, uma empresa de construção sediada nas imediações do bairro ofereceu tijolos e outros materiais para ajudar as famílias a enfrentarem o inverno. Mas a Câmara de Loures foi ao bairro e levou todo o material. "Veio a polícia, fiscais da Câmara para impedir mais construções. Levaram-nos 50 paletes de tijolo", conta Ricardina. A barraca de Maria Fernandes, que tem o marido detido e vive sozinha, ficou construída pela metade. Se em tempos tinha má fama e era inseguro, atualmente o Bairro da Torre parece uma terra de ninguém, apesar de os terrenos onde está maioritariamente instalado pertencerem ao Estado. "O sentimento é de exclusão, não de insegurança", afirma Ricardina, um dos membros mais ativos da Associação Torre Amiga, que luta pelo realojamento. "Como é possível viver sem um bem tão essencial como a luz? Nós próprios nos perguntamos como sobrevivemos."O nosso guia, Luís, orienta-nos pelo telemóvel até ao local onde se encontra, numa das principais artérias do Bairro do Cerco. Membro da claque e responsável do núcleo local dos Super Dragões, vive aqui há 51 anos, teve várias casas e está desempregado. Debaixo do fato de treino esconde um corpo quase todo tatuado, com apenas dois motivos: o futebol e a mãe. "Vivo para o FC Porto."Não tarda a juntar-se um pequeno grupo de amigos. A zona é aberta e movimentada, mas a presença de estranhos atrai as atenções de quem passa, nesta tarde de quinta-feira. Ricardo, de etnia cigana, veio ocupar umas das casas depois do realojamento do S. João de Deus, feito por Rui Rio. É um crítico feroz do ex-autarca do Porto e atual líder do PSD."Dos velhos com mais de 65 anos já nenhum cá está. Morreram todos depois do despejo do Bairro de São João de Deus. Ninguém aguentou a mudança", diz àO Cerco é um dos maiores bairros de habitação social do Porto, com 34 blocos, 892 casas, 835 famílias e mais de dois mil habitantes. Metade não tem rendimentos de trabalho ou declara um rendimento mensal inferior ao do salário mínimo. Os problemas são recorrentes: pobreza, tráfico de droga e insegurança. "Mas onde é que não há tráfico de droga?", interroga Luís, que teve problemas com a justiça. "Também fui agarrado e cumpri pena. Quando saí a juíza [do Tribunal de Execução de Penas] perguntou-me o que é que eu ia fazer quando chegasse à rua. ‘Vou vender droga, que mais posso fazer?’" Uma patrulha da PSP cruza a avenida e abranda. "Está a ver? Passam a vida a fazer a ronda. O bairro já foi pior. Basta verem um grupo de quatro ou cinco homens para virem falar connosco", explica Ricardo. Seguem-se as perguntas habituais, antes da revista, encostados à parede: "Tens alguma coisa que te comprometa?"A relação com a polícia sempre foi tensa. Desde 2016, com a morte de um jovem de 16 anos a tiro por um agente da PSP, piorou. André Gomes, ou Pika, seguia com dois cúmplices num carro roubado, após um assalto a uma pastelaria em Gondomar. Intercetados, avançaram em direção ao carro -patrulha e o rapaz acabou atingido na cabeça. As paredes pintaram-se de ameaças: "Morte à bófia."O ruído das obras é constante. O bairro está em remodelação, alguns blocos vão ser demolidos. O discurso não varia muito: os mais idosos, que dificilmente aceitam identificar-se, recordam os tempos em que o Cerco "era uma grande família". "Vim estrear a casa com os meus pais há 54 anos. Era uma maravilha. Agora não podemos dar confiança a ninguém", diz uma reformada enquanto espera pelo "dezanove". "Dantes, saíamos de casa às 5h da manhã para ir trabalhar. Hoje, a essa hora, é impensável andar na rua", acrescenta outra.Com o saco do pão na mão, um antigo roupeiro do Boavista abranda o passo para ver as obras nos blocos. "Isto vai ficar um espetáculo. Vamos ver quanto tempo dura." A zona dos contentores foi incendiada há semanas. Sobrou plástico derretido e lixo espalhado no passeio. Pelo caminho, o homem, de 69 anos, aponta para um rés do chão sem caixilhos nas janelas. "Os inquilinos foram embora na semana passada. No dia seguinte, gamaram tudo o que puderam. O alumínio dá dinheiro."O ambiente ficou mais tenso desde que Rui Rio demoliu o bairro S. João de Deus, o "vale dos leprosos", onde toxicodependentes deambulavam, consumiam e ressacavam. Com a demolição, em 2008, a maior parte da população do bairro, que chegou a ter seis mil habitantes, foi realojada no Cerco. Houve quem saísse, pusesse casas à venda, incapaz de lidar com a nova vizinhança."É uma população que interiorizou tanto a ideia de ser um bairro complicado que já absorveu esse estigma. Está a tentar lavar-se o rosto do bairro e isso é bom para as pessoas", explica Rosa Seabra, diretora do Centro de Dia, no coração do bairro. Quando começou a trabalhar na Obra Diocesana de Promoção Social, há três anos, foi "um choque": instalações constantemente vandalizadas, persianas e janelas novas todas as semanas. "Agora está mais calmo, mas ainda há dias cheguei ao jardim de infância e tinha 100 garrafas de cerveja no pátio. Contei-as."Nos arredores de Beja, a pacatez típica do Alentejo pode ser enganadora. As intervenções policiais são frequentes e os problemas estão identificados: a pobreza é o principal fator de exclusão, numa zona também conhecida pelo tráfico de droga e lutas de cães. O ambiente está mais calmo e isso sente-se na rua, apesar da curiosidade de quem não costuma ver chegar estranhos. "Já teve pior fama. Quando vim para cá, há 10 anos, havia imensas rusgas", conta Marcus Aleixo, morador, sentado na esplanada do primeiro café do bairro.O bairro tem uma forte presença da comunidade cigana, como o resto do concelho. Não muito longe houve um bairro conhecido como "cemitério dos vivos", devido a um muro que separava os habitantes do resto da cidade. Foram as próprias famílias ciganas a derrubar o que chamavam de "muro da vergonha".Batizado como Carmo Velho, o 25 de Abril de 1974 mudou-lhe o nome para Bairro da Esperança. Aos poucos, as barracas foram dando lugar às primeiras casas. Manuela Guerreiro, 70 anos, chegou com 7 à barraca para onde foi viver com os pais e o irmão. "Houve uma altura em que o bairro tinha muito má fama por causa da droga. Havia imensa gente de fora, parecia o Casal Ventoso", conta Maria Guerreiro, no bairro há 62 anos. Habituou-se a ver o tráfico e lembra-se da última grande intervenção policial. "Foi há um ano, os cabecilhas foram quase todos presos." Os agentes chegaram de madrugada, chovia. A operação durou uma manhã e ninguém pôde ir trabalhar. Terá resultado na detenção dos principais traficantes. "Ainda se veem meia dúzia, param pela zona da escola. Dantes os carros faziam fila dentro do bairro", diz Manuela.Sofia Gonçalves, 24 anos, recorda -se de outro fenómeno: as lutas de cães. "Acabaram há uns anos. Usavam cordas para os atiçar. Havia apostas e tudo." Apesar do fim das lutas organizadas, o bairro tem centenas de cães, a maioria galgos. E na última rua, com dezenas de carros abandonados, são eles que mandam. "Isto é como qualquer lugar. Temos coisas boas e outras más. Como acontece com os cães perigosos: perigoso é quem o ensina."Quando foi colocada para lecionar Geografia no Agrupamento Maria Keil, Rosa Conde não fazia ideia de onde ficava a escola. As colegas diziam que só lhes apetecia chorar quando passavam os portões. "Era uma escola verdadeiramente problemática", conta a subdiretora do agrupamento. Houve episódios inimagináveis: chegou a andar com uma pistola guardada na bolsa que pertencia a um aluno. "Ele recusava entregá-la à direção, e acabou por confiar em mim para o fazer", conta. Noutra vez, viu um aluno entrar na sala com uma garrafa partida e espetá-la no pescoço de um colega.Hoje o cenário é muito diferente. Comparando com o passado, refere a professora, "dizemos sempre que é um mar de rosas". "Há meia dúzia de alunos que são malcomportados e são sempre os mesmos. Temos sempre uma grande preocupação: estes miúdos têm de ter regras. Não somos escola de risco", garante Rosa Conde, que organizou um desfile de Carnaval. "Este ano temos mais de 1.800 alunos, mais do dobro do ano passado", diz Renato Alves, presidente da União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação (concelho de Loures) no local onde se concentraram os autocarros dos miúdos, num desfile acompanhado pela. "Isto são os bairros, uma mistura de todos os nossos bairros."Até 2008, a Quinta da Fonte era um nome praticamente desconhecido da maioria da população portuguesa. Bastaram dois dias em julho para ficar na memória coletiva, quando um casamento degenerou numa violenta rixa familiar com 50 pessoas. Houve tiroteio, os disparos foram filmados e transmitidos em doses massivas nas televisões. Nos dias que se seguiram, a polícia fez um cerco ao bairro e várias famílias ciganas abandonaram as suas casas.No cimo da avenida principal do bairro, 10 anos depois, os sinais de trânsito ainda guardam marcas dos tiros desses tempos. Isabel Morais, 53 anos, está sentada à porta de casa, no local onde aconteceu o tiroteio de 2008. Realojada há 11 anos, vinda do Catujal, diz que na Quinta da Fonte "há sempre confusão". "Os cafés estão abertos até de madrugada, os problemas são habituais. O meu quarto fica para o outro lado, mesmo assim passo noites sem dormir com o barulho. Três da manhã, venho à janela e está tudo à porrada. Chamar a polícia? Eles também têm medo." Os agentes da PSP têm instruções para não patrulhar a zona a pé à noite. Houve um tempo em que havia chamadas falsas para atrair carros -patrulha, recebidos depois à pedrada.O ambiente acalmou quando foi feito o primeiro Contrato Local de Segurança, em 2009, renovado em 2016. Mas o isolamento – geográfico e social – é uma luta difícil, um facilitador dos conflitos e de exclusão, sobretudo dos jovens. A diretora do ATL, Aida Marrana, explica que o contrato implica um trabalho exaustivo para combater a delinquência juvenil, que envolve os miúdos e também os pais.Há quem aprenda a contornar o que para muitos parece inevitável: Isildo Santos nasceu em Angola, morou com os pais numa barraca perto da Portela e cresceu na Quinta da Fonte, realojado quando começaram as obras da Expo 98. "Tive sorte. Conheci um monitor do ATL Verdini que fazia capoeira. Foi ele que me mostrou o mundo para além do bairro. Para alguém que chega de uma barraca, um apartamento é um luxo, ficas deslumbrado, como se já tivesses conquistado tudo", explica. "Foram 15 miúdos que o nosso monitor conseguiu tirar da má vida. O bairro está muito melhor, mais aberto", diz Isildo, hoje também monitor, após ter feito o curso de acompanhamento de crianças. Pelo caminho jogou futebol e chegou a treinar no Vitória de Guimarães.Ana Cristina Andrade vive praticamente para os três filhos. A mais velha, de 20 anos, é paraplégica. Um acidente de carro, aos 2 meses, deixou-a na dependência da mãe. O pai morreu. Impossibilitada de trabalhar, Ana vive do RSI, está a tirar o 9º ano e faz "umas horinhas" quando surge algum trabalho. Vive num dos primeiros blocos do bairro, longe da zona mais problemática. "O tráfico e a bandidagem é lá para cima. Deixo os meus filhos brincarem na rua porque nesta zona há muitas crianças", explica. "Lá para cima" é onde vive Isabel Morais, de etnia cigana. Tem os filhos "encaminhados". O marido morreu há três anos vítima de cancro, e ela agora vive com um irmão. Desempregada, vale-lhe uma renda barata (€50) num apartamento com três quartos. "Perspetivas de futuro? Se calhar é ali", aponta para o limite do bairro, onde se vislumbra o muro de um cemitério.