A Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, classificou a vista do Bairro Amarelo como invejável, afirmando que não se importaria de ir morar "já amanhã" para aquele bairro da Margem Sul. A socialista falava na Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de Almada, onde foi aprovada a "alteração simplificada da Reserva Ecológica Nacional no Porto Brandão", na zona do Lazareto.Inês Medeiros afirmou que Almada tem o "privilégio de ter bairros sociais em espaços absolutamente maravilhosos, com uma vista invejosa". Segundo a edil de Almada, "qualquer bairro social da margem norte [Lisboa] tem inveja" dos espaços daqueles bairros. A socialista completou afirmando: "Eu própria amanhã ia viver para o Bairro Amarelo", um bairro também conhecido como Bairro do PicaPau Amarelo, perto da Costa da Caparica. Este é um bairro sinalizado pela PSP como tendo vários problemas de criminalidade recorrentes.As declarações da autarca ganharam atenção depois da deputada do Bloco de Esquerda eleita por Setúbal, Joana Mortágu, as criticar na rede social Twitter. "A presidente da Câmara de Almada acha que os moradores dos bairros sociais são uns privilegiados pela ‘vista-rio’ e até diz que não se importava de mudar para o Bairro Amarelo. Isto enquanto justifica a aprovação de um hotel de 5 estrelas no Porto Brandão. Qualquer comentário é redundante", lê-se na publicação.Apesar das declarações, a presidente da Câmara de Almada afirmou estar a trabalhar em conjunto com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para acabar com o aspeto de gueto do Bairro.A associação de combate à precariedade e direito à habitação Rés do Chão veio igualmente criticar a autarca com uma publicação feita no Facebook, onde escreve: "Que privilégio é este? Casas sem condições, e 8000 pessoas sem casa. É assim a política de habitação em Almada".Durante a reunião em que foram proferidas estas declarações foi aprovada a alteração simplificada da Reserva Ecológica Nacional no Porto Brandão.