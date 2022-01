"Trabalhadores de tração com as categorias de maquinistas e inspetores" vão estar reunidos em plenário.

Plenário do Metro de Lisboa pode causar perturbações esta tarde

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa agendaram um plenário para a tarde desta segunda-feira, 24, que pode causar perturbações na circulação dos comboios entre as 12h45 e as 16h45.