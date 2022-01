Portugal quase com um milhão de confinados

Portugal deverá chegar ao milhão de confinados esta segunda-feira, 24. De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), existiam no domingo 489.789 casos ativos e 478.883 contactos em vigilância, num total de 968.672 pessoas.



Até 30 de janeiro, dia em que se realizam as eleições legislativas, o número pode ser maior. Recorde-se que este domingo 315 mil pessoas inscreveram-se no voto antecipado.



Mais de 13 mil pessoas em confinamento devido à covid-19 e idosos em lares inscreveram-se até às 18:00 deste domingo para o voto antecipado nas legislativas, indicam dados do Ministério da Administração Interna (MAI) enviados à Lusa.