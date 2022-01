Como a Alemanha financiou as guerras portuguesas em África

Com receio de uma invasão da URSS, a República Federal Alemã assinou com Portugal uma série de acordos secretos para criar, em Beja, uma base de retaguarda para as forças alemãs. Graças a isso, Salazar conseguiu suportar o esforço de guerra em três frentes no Ultramar.

Madrugada de 1 de fevereiro de 1985. O País acordava por fim para uma realidade que lhe escapava há quase um quarto de século. As FP-25 de Abril faziam detonar em Beja, pouco depois das 2h da manhã, oito engenhos explosivos. Não houve vítimas, nesta que foi uma das derradeiras ações do movimento terrorista de extrema-esquerda. Pelo que a estranheza da notícia não consistia no próprio ato violento, em si, mas antes no alvo. Um bairro residencial da Luftwaffe, a força aérea da República Federal Alemã (RFA), no coração de um Alentejo também ele a lamber as feridas da sua "guerra" particular: a Reforma Agrária.



O atentado foi uma "medida de pressão" para acelerar o "desmantelamento" das estruturas militares alemãs em Portugal, revelou o repórter da RTP ao País, no rescaldo dos acontecimentos. As FP-25, cuja cartilha anti-imperialista se baseava precisamente na de um grupo terrorista fundado em 1970 na Alemanha Ocidental, o Baader-Meinhof, atuava também agora contra os interesses do "capitalismo" germânico. No Portugal profundo. E era aí que residia a grande estranheza do atentado. Alemães, em Beja? Porquê? Para o compreender é necessário recuar várias décadas, até à assinatura de um dos mais secretos acordos firmados no antigo regime, entre o governo de Salazar e o da República Federal Alemã.





Atentado FP 25 no bairro alemão

Cicatriz da Guerra Fria