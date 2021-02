PJ vai investigar fraudes na vacinação contra a covid-19

Procuradoria Geral da República já tinha aberto nove inquéritos a casos de alegada toma irregular da vacina. Casos do INEM do Porto e da Segurança Social de Setúbal entre os averiguados.

A Procuradoria Geral da República (PGR) vai atribuir à Polícia Judiciária (PJ) a capacidade para investigar todos os casos de vacinação indevida contra a covid-19, de acordo com informações recolhidas pela SÁBADO.







Em causa estão, pelo menos, nove inquéritos que a PGR já tinha admito ter aberto na sequência de várias denúncias de casos indevidos de vacinados contra a covid-19, furando a lista dos prioritários.Entre os casos que a PGR já admitiu estar a analisar e que agora passarão para a alçada da PJ estão a vacinação de funcionários de uma pastelaria junto ao INEM do Norte e que levou à demissão do coordenador desta estrutura e também o caso da diretora da Segurança Social de Setúbal.Também nesta lista estão outros casos de vacinação de não prioritários como no INEM de Lisboa - onde terão sido vacinados administrativos e assessores de imprensa e jurídicos - ou nas instituições particulares de solidariedade social de Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo.