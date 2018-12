Utilização de pólvora explosiva está a ser estudada como uma das hipóteses para a derrocada que levou ao colapso de um troço da antiga EN255 e que matou pelo menos cinco pessoas.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar denúncias relativas à alegada detonação de explosivos na pedreira de Borba, horas antes do desabamento de terras que levou ao colapso de um troço da antiga EN255 e que matou pelo menos cinco pessoas. Segundo fonte da PJ, citada pelo Expresso, a utilização de pólvora explosiva está a ser estudada como uma das hipóteses para a derrocada.



"Há várias pessoas que garantem ter ouvido pelo menos duas descargas de explosivos naquela manhã", disse, citado pelo jornal, o vereador da Câmara de Borba, Quintino Cordeiro.



Apesar de a lei não proibir o uso de explosivos na lavra de pedreiras, existem apertadas restrições de segurança - sendo apenas permitida a utilização destes materiais com parecer favorável da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e autorização da PSP.



"Na zona do deslizamento da estrada, ocorrido em 19/11/2018, existem duas pedreiras (uma estava em suspensão de exploração e outra encontrava-se a laborar), sendo que o último parecer favorável da DGEG, emitido a 1 de Março de 2017, possibilitava a utilização de 75 quilos de pólvora", explicou o Ministério do Ambiente ao jornal.



O parecer da DGEG é válido por um ano mas pode ser prorrogado pela PSP. "Junto do local onde ocorreu o aluimento" encontram-se "autorizadas a empregar produtos explosivos várias empresas durante o ano em curso", confirmou a PSP.