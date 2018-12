Decisão surge após o relatório preliminar não ter excluído uma "responsabilidade indiciária concorrente e indirecta do Estado".

O Governo aprovou, esta quinta-feira em Conselho de Ministros, uma resolução que estabelece os procedimentos para a indemnizar as famílias das cinco vítimas da tragédia de Borba, do passado dia 19 de Novembro. A decisão surge após o relatório preliminar não ter excluído uma "responsabilidade indiciária concorrente e indirecta do Estado".



"(…) para acautelar desde já o ressarcimento pelos danos sofridos, e perante a ausência de qualquer acção por parte das entidades públicas ou privadas imediata e directamente responsáveis, entendeu-se estabelecer um procedimento extrajudicial, célere e eficiente, para o pagamento das indemnizações por perdas e danos pela morte das vítimas do mencionado acontecimento trágico", refere um comunicado aprovado em Conselho de Ministros.



Segundo a mesma nota, os prazos e procedimentos necessários para requerer a indemnização serão fixados pela Provedora de Justiça, bem como "o montante da indemnização a pagar em cada caso concreto".



Apesar de o relatório preliminar da Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território apontar "responsabilidades claras a entidades terceiras", o Governo admite que a Administração central poderá não ter prosseguido de forma diligente as atribuições de fiscalização da actividade das pedreiras. Assim, "não se pode excluir, nesta fase, uma responsabilidade indiciária, concorrente e indirecta do Estado, por via da omissão de diligência no exercício dos seus deveres de fiscalização das pedreiras envolventes da estrada municipal".