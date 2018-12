.



Foi este sábado retirada da água a segunda viatura encontrada na pedreira de Borba. No interior, de acordo com a TVI, encontra-se o corpo do terceiro desaparecido e quinta vítima mortal

A vítima, de 85 anos, encontrava-se no interior de uma das duas viaturas que estavam submersas no plano de água mais profundo da pedreira desde o dia do acidente.

Na sexta-feira, foram recuperados os corpos de dois dos três desaparecidos, ocupantes de uma carrinha de caixa aberta que foi arrastada para a pedreira. Este sábado, no 13.º dia de buscas, a Protecção Civil conseguiu retirar a outra viatura confirmada pelas autoridades como tendo caído dentro da pedreira de Borba.A 19 de Novembro, ocorreu um deslizamento de um grande volume de rochas e terra e o colapso de um troço da EN255, entre Borba e Vila Viçosa. De acordo com a Protecção Civil, o acidente provocou a morte de dois trabalhadores da empresa de extracção de mármores da pedreira, um maquinista e um auxiliar de uma retroescavadora.