Por enquanto ainda não é possível confirmar se, no interior do veículo, se encontra o corpo do terceiro desaparecido, um homem, de 85 anos, de Alandroal.

A segunda viatura que caiu para dentro de uma pedreira em Borba (Évora), no deslizamento de terra e colapso da estrada 255, está localizada, estando a decorrer os preparativos para a retirar, disse fonte da Protecção Civil.



"A segunda viatura está localizada, desde sexta-feira à noite, e, esta manhã, estão a ser ultimados os procedimentos para a prender e retirar de dentro da água da pedreira", disse à agência Lusa a mesma fonte.



Questionada pela Lusa, a fonte disse que, por enquanto, ainda não é possível confirmar se, no interior do veículo, se encontra o corpo do terceiro desaparecido, um homem, de 85 anos, de Alandroal.



Na sexta-feira, foram recuperados os corpos de dois dos três desaparecidos no deslizamento de terras e colapso do troço da estrada em Borba, que eram os ocupantes de uma carrinha de caixa aberta, que foi arrastada para a pedreira.



A outra viatura confirmada pelas autoridades como tendo caído dentro da pedreira, onde seguiria o idoso de 85 anos, é a que a Protecção Civil está hoje a tentar retirar, ao 13.º dia de buscas.



O deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra e o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, para o interior de duas pedreiras contíguas ocorreu no dia 19 de Novembro às 15:45.



Segundo a Protecção Civil, o acidente provocou a morte de dois trabalhadores da empresa de extracção de mármores da pedreira que estava ativa, um maquinista e um auxiliar de uma retroescavadora, cujos corpos já foram recuperados.



Na pedreira contígua, que estava em suspensão de lavra (sem atividade) e é a que possui o plano de água mais profundo, foi onde caíram, pelo menos, as duas viaturas, com um total de três pessoas.



O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Évora, e duas equipas da Polícia Judiciária estão a proceder a averiguações.



O Governo pediu uma inspecção urgente ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.