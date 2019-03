Um dos sobreviventes da derrocada que em novembro do ano passado matou cinco pessoas garante que na véspera da tragédia "houve explosões e fogo", no fundo da pedreira. Assegura ter transmitido a informação à PJ.

Um dos sobreviventes da derrocada de um estrada entre duas pedreiras em Borba, que em novembro do ano passado matou cinco pessoas, garante que na véspera da tragédia "houve explosões e fogo", no fundo da pedreira, "muito perto da Estrada Municipal 255". O homem assegura ter transmitido a informação à PJ.



Joaquim Malta, 56 anos, estava lá em baixo e viu morrer dois dos companheiros. Escapou por pouco.



