As agressões por parte de três inspetores do Serviço de estrangeiros e Fronteiras que culminaram na morte de um cidadão ucraniano no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa poderão não ter sido caso único. No âmbito do inquérito ao homicídio de Ihor Homeniuk, a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar a possibilidade de terem ocorrido no mesmo local outros casos de violência policial nos últimos anos, que podem ou não ter culminado em morte.

De acordo com as informações recolhidas pela SÁBADO junto de várias fontes judiciais, as suspeitas dos investigadores baseiam-se numa mensagem escrita encontrada no telemóvel de uma funcionária da empresa de segurança responsável pelo espaço. Em conversa com outros colegas sobre o que acabara de acontecer e da necessidade de participar do sucedido, a funcionária escreveu: "este já é o segundo".