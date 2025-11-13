Sábado – Pense por si

PJ investiga caso de recém-nascido encontrado morto numa lixeira em Coimbra

Lusa 12:34
GNR tomou conta da ocorrência mas o caso passou imediatamente para a Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar investigações para encontrar os autores do abandono do bebé recém-nascido encontrado morto na quarta-feira à noite numa lixeira de Coimbra, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte policial.

A Diretoria do Centro confirmou que um bebé recém-nascido foi encontrado morto nas instalações da ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, em Vil de Matos, concelho de Coimbra, conforme avançou na quarta-feira o Diário de Coimbra.

Inicialmente, a GNR tomou conta da ocorrência, mas o caso passou imediatamente para a PJ, que, neste momento, não adianta mais informações.

Recém-nascido encontrado morto em complexo de tratamentos de lixo em Coimbra

PJ investiga caso de recém-nascido encontrado morto numa lixeira em Coimbra