A mulher, de 28 anos, estava "visivelmente desorientada e perturbada, a deambular por um caminho e a gritar" e terá dito que tinha sido algemada pelo companheiro.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso de uma mulher alemã que na noite de sexta-feira foi encontrada em Terras de Bouro com algemas nos pulsos, mas com a corrente rebentada, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da GNR.



Segundo a fonte, a mulher, de 28 anos, estava "visivelmente desorientada e perturbada, a deambular por um caminho e a gritar" e terá dito que tinha sido algemada pelo companheiro.



A fonte acrescentou que a mulher apresentava nos pulsos "alguns sinais de ter feito força para rebentar as correntes das algemas".



"Não eram umas algemas de ferro, como as das forças da autoridade, mas sim de um material mais flexível", referiu.



De acordo com a mesma fonte, a vítima não apresentava sinais de agressão, nem de violação.



A GNR não conseguiu localizar o alegado companheiro da vítima.



"Ela estava muito transtornada e a comunicação não foi fácil", sublinhou a fonte.



O Correio da Manhã refere, na sua edição de hoje, que a mulher foi encontrada algemada e presa a uma árvore, naquilo que teria sido "um jogo sexual".



Acrescenta que a vítima terá ficado presa à árvore durante mais de dez horas.



"Apenas podemos adiantar que a mulher foi encontrada a circular num caminho, o resto são detalhes da investigação sobre os quais não nos vamos pronunciar", esclarece ainda a fonte da GNR.



A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.