Um balcão da Caixa de Crédito Agrícola de Ouca, no concelho de Vagos, foi hoje assaltado por duas pessoas cerca das 13:00, disseram à agência Lusa fontes policiais.Fonte da GNR de Vagos, no distrito de Aveiro, explicou à Lusa que o assalto terá decorrido por volta das 13:00 e que, em "principio", o assalto foi consumado.A fonte adiantou que o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) do Centro.Fonte da PJ do Centro afirmou à Lusa que o assalto terá sido consumado por dois indivíduos, mas que as investigações ainda se desenrolam.