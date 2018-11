A Polícia Judiciária efectuou buscas, esta quinta-feira, na sede dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho (SASUM), avança o Jornal de Notícias. Estão a ser investigadas suspeitas do crime de peculato.A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a gestão do antigo administrador dos SASUM, Carlos Silva, actualmente administrador executivo da InvestBraga, que é uma agência de desenvolvimento económico da autarquia.A operação resultou na apreensão de computadores e documentação relacionada com despesas de funcionários ao serviço da instituição. Não há detidos nem arguidos.