MP acusa a associação de um esquema de fraudes de quase 700 mil euros na construção do edifício do Instituto Empresarial do Minho, em Vila Verde.

Uma dezena de empresas foram utilizadas para circulação de dinheiros de fundos europeus no caso em que está envolvida a Associação Industrial do Minho (AIMinho). De acordo com o Jornal de Notícias, a acusação do Ministério Público refere um esquema de fraude de quase 700 mil euros para a construção do edifício do Instituto Empresarial do Minho (IEMinho), em Vila Verde, num processo com 126 arguidos – 79 pessoas singulares e 47 empresas.

Como responsáveis pelo plano, que tinha como objectivo a obtenção de subsídios ao Fisco, o Ministério Público (MP) aponta seis arguidos: António Marques (ex-presidente da AIMinho) e Nuno Martinho Martins, Raquel Vilaça, Rui Fernandes, Nuno Gomes e António Rocha, ex-dirigentes da associação.

No esquema, a AIMinho funcionava como intermediária na aplicação de programas comunitários dirigidos a empresas e institutos controlados pela associação agora insolvente, como a Soluciona, a Oficina da Inovação, o IEMinho, a Idite-Minho, a UERN, a Newbrain, a Progarniza, a Serverlink, a Centralink e a Objetivo Inovar. O Ministério Público indica ainda irregularidades na formação, apoio a empresas, publicidade e viagens e aponta para um desvio total de 9,7 milhões de verbas comunitárias.

De acordo com a acusação do MP, refere o Jornal de Notícias, os arguidos actuavam "de modo a obter proveitos pecuniários ilegítimos em operações financiadas, quer pelo FSE (Fundo Social Europeu), quer pela componente nacional do Orçamento de Estado, quer pelo FENDER (Fundo de Desenvolvimento Regional) ", enquanto a AIMinho funcionava como uma estrutura intermédia de análise de projectos.

Relativamente à construção da sede do IEMinho em Vila Verde, o MP aponta para um crime de fraude numa operação que terá beneficiado a AIMinho em 680 mil euros. A mesma tinha o conhecimento do empreiteiro da obra e terá sido combinada entre o director-geral da associação, Rui Fernandes, e o seu presidente, António Marques – considerado o "epicentro do processo de formação da associação criminosa" pelo MP e que entretanto se demitiu da AIMinho.

Para a construção do edifício, o IEMinho apresentou uma candidatura a fundos europeus, com o investimento executado de 2,8 milhões a ser suportado por um subsídio FENDER não reembolsável de 2,2 milhões.

O restante valor, cerca de 680 mil euros, terá sido devolvido ao IEMinho pela ACF, a construtora a quem fora adjudicada a obra e cujos empresários (António Correia e Custódio Correia) são também arguidos no caso. O montante permitiu assim ao IEMinho que avançasse com a parte que lhe faltava na obra (cerca de 25%), sem que desembolsasse capital próprio.