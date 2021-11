PJ faz buscas no Instituto do Vinho do Douro e do Porto

A Polícia Judiciária (PJ) está a conduzir buscas nas instalações da Associação Comercial do Porto, do Instituto do Vinho do Douro e do Porto, da Fundação da Juventude, no Porto, e do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira. Também há sociedades comerciais e um escritório de advogados alvo da operação, que investiga "factos suscetíveis de enquadrar a prática de crimes de participação económica em negócio, corrupção ativa e passiva e, eventualmente, branqueamento de capitais", indica um comunicado da PJ.



As buscas estão a ser conduzidas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), no âmbito de um inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



"Nesta fase da investigação, impõe-se a necessidade de proceder à recolha de elementos probatórios sobre os factos em causa", indica a nota. "As referidas diligências estão a ser presididas por um Juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal e conta com a intervenção de vários magistrados do DCIAP."