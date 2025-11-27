PJ faz buscas na Câmara de Coruche. Autarquia diz estar a cooperar com a investigação

Autoridades não revelaram pormenores sobre a operação.
A Câmara Municipal de Coruche afirmou esta quinta-feira estar a colaborar "integralmente" com a Polícia Judiciária (PJ), que realizou diligências nas instalações da autarquia, tendo recolhido documentação para análise no âmbito de uma investigação à gestão municipal.
Edifício da Polícia JudiciáriaAlexandre Azevedo/Sábado
Num comunicado enviado à Lusa, o município, no distrito de Santarém, garante "total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos solicitados" e sublinha que mantém "um compromisso firme com a transparência, o rigor e a responsabilidade na gestão pública", princípios que, assegura, "continuarão a orientar a atuação da autarquia".
A câmara presidida por Nuno José Azevedo (PS) estranhou, contudo, que "a informação relativa à operação tenha sido divulgada publicamente antes da entrada da Polícia Judiciária nas instalações dos Paços do Concelho e já com referência ao âmbito das diligências".
"Naturalmente, estranhámos", escreve a autarquia.
Ainda assim, frisa que a situação "não altera a postura da autarquia: cooperar, esclarecer e permitir que a investigação decorra com total serenidade e normalidade institucional".
A Polícia Judiciária está a realizar esta quinta-feira buscas na Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém, confirmou à Lusa a força de investigação criminal, sem revelar mais pormenores sobre a operação.
De acordo com o portal do NOW, as diligências visam apurar eventuais práticas ilícitas na gestão autárquica, nomeadamente na aplicação de fundos europeus e na contratação de serviços e obras públicas.
Nuno Azevedo foi eleito nas autárquicas de outubro e sucedeu a Francisco Oliveira. O Partido Socialista obteve 32% dos votos e três mandatos, o mesmo número de eleitos do movimento independente "Volta Coruche", liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da câmara eleito anteriormente pelo PS.
PJ faz buscas na Câmara de Coruche. Autarquia diz estar a cooperar com a investigação
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Nos próximos dez anos, ninguém nos garante que André Ventura não se tornará Primeiro-Ministro e que não tente um assalto à Constituição para construir a prometida “quarta república” onde vigorarão os tais “três Salazares”.