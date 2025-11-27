PJ faz buscas na Câmara de Coruche. Autarquia diz estar a cooperar com a investigação

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Câmara Municipal de Coruche afirmou esta quinta-feira estar a colaborar "integralmente" com a Polícia Judiciária (PJ), que realizou diligências nas instalações da autarquia, tendo recolhido documentação para análise no âmbito de uma investigação à gestão municipal.



Edifício da Polícia Judiciária Alexandre Azevedo/Sábado

Num comunicado enviado à Lusa, o município, no distrito de Santarém, garante "total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos solicitados" e sublinha que mantém "um compromisso firme com a transparência, o rigor e a responsabilidade na gestão pública", princípios que, assegura, "continuarão a orientar a atuação da autarquia".

A câmara presidida por Nuno José Azevedo (PS) estranhou, contudo, que "a informação relativa à operação tenha sido divulgada publicamente antes da entrada da Polícia Judiciária nas instalações dos Paços do Concelho e já com referência ao âmbito das diligências".

"Naturalmente, estranhámos", escreve a autarquia.

Ainda assim, frisa que a situação "não altera a postura da autarquia: cooperar, esclarecer e permitir que a investigação decorra com total serenidade e normalidade institucional".

A Polícia Judiciária está a realizar esta quinta-feira buscas na Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém, confirmou à Lusa a força de investigação criminal, sem revelar mais pormenores sobre a operação.

De acordo com o portal do NOW, as diligências visam apurar eventuais práticas ilícitas na gestão autárquica, nomeadamente na aplicação de fundos europeus e na contratação de serviços e obras públicas.

Nuno Azevedo foi eleito nas autárquicas de outubro e sucedeu a Francisco Oliveira. O Partido Socialista obteve 32% dos votos e três mandatos, o mesmo número de eleitos do movimento independente "Volta Coruche", liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da câmara eleito anteriormente pelo PS.