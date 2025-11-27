Orçamento do Estado para 2026 aprovado com a abstenção do PS

Foi para Medicina aos 30, não é especialista, trabalhou sempre à hora: quem é o líder dos tarefeiros
Bruno Faria Lopes
Discussão decorreu esta quinta-feira na Assembleia da República.
A ofensiva de charme saudita mostra como se lavam reputações num mundo com mais fins que princípios.
Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?
Nos próximos dez anos, ninguém nos garante que André Ventura não se tornará Primeiro-Ministro e que não tente um assalto à Constituição para construir a prometida “quarta república” onde vigorarão os tais “três Salazares”.
Ela fazia valer aqueles 30 minutos. Se pagava, suava