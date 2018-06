PJ faz buscas na AICEP no Porto por suspeitas de corrupção

Principal suspeito será um alto quatro da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

A Polícia Judiciária realizou buscas, na terça-feira, na delegação da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, no Porto.



Segundo avança a RTP, em causa estará um alegado esquema de corrupção, relacionado com a obtenção de subsídios atribuídos pela associação a duas empresas de gesso laminado na Marinha Grande e de Sines.



Estas duas empresas também já foram alvo de buscas da PJ.



Durante as buscas realizadas esta terça-feira, foram recolhidos vários documentos para servirem de prova.



Ninguém foi detido até ao momento, mas a televisão pública portuguesa adianta que o principal suspeito será um alto quatro da AICEP sediada na Invicta.