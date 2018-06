A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção no aeroporto de Lisboa de uma mulher que transportava uma "significativa quantidade de cocaína" dissimulada em três malas de viagem.Em comunicado, a PJ adianta que a mulher foi detida no âmbito do controlo feito aos passageiros com origem em países considerados de risco com o objectivo de prevenir a introdução de droga na Europa através de aeroportos internacionais.Segundo a PJ, a detida tinha na sua posse "uma significativa quantidade de cocaína", suficiente para a composição de pelo menos 54.000 doses, que transportou desde um país da América do Sul e que estava "engenhosamente dissimulada na estrutura de três malas de viagem".A detenção foi feita pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, que continua com a investigação.A arguida, de 25 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.