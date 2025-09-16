Sábado – Pense por si

André Ventura vai ser candidato a Presidente da República

Diogo Barreto
Diogo Barreto 14:54
Apresentação oficial da candidatura será às 17h, desta terça-feira.

O presidente do Chega, André Ventura, vai anunciar a candidatura à Presidência da República. A apresentação oficial da candidatura será às 17h, desta terça-feira, avança o .

André Ventura candidato à Presidência da República
André Ventura candidato à Presidência da República MIGUEL A. LOPES/LUSA

André Ventura já tinha falado sobre a possibilidade de se candidatar, mas disse que não seria o "ideal", aquando do Conselho Nacional do Chega, que decorreu no sábado, em Lisboa. O líder do partido também admitiu que chegou a equacionar colocar-se ao lado de Henrique Gouveia e Melo, mas acabou por recuar.

André Ventura vai ser candidato a Presidente da República