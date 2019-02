Os detidos são um casal, de 39 e 38 anos, que foi identificado durante "um meticuloso trabalho de investigação" da PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas pessoas suspeitas do homicídio de um homem com cerca de 70 anos, ocorrido em São Brás de Alportel, no Algarve, em setembro passado, anunciou hoje a diretoria do sul.



Os detidos são um casal, de 39 e 38 anos, que foi identificado durante "um meticuloso trabalho de investigação" e análise dos "relevantes elementos probatórios" recolhidos, precisou a Polícia Judiciária num comunicado.



Munidos de um mandado de detenção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, os investigadores conseguiram deter o casal "pela presumível autoria de um crime de homicídio que vitimou um homem em São Brás de Alportel, [distrito de] Faro", acrescentou a PJ.



"Os factos criminosos remontam a 18 de setembro de 2018, data em que foi localizado o cadáver de um homem, septuagenário, encontrado por familiar no interior da moradia onde habitava em São Brás de Alportel", recordou a PJ.



A investigação concluiu rapidamente que o homem tinha "sido violentamente agredido" e iniciou o trabalho que culminou, na segunda-feira, com a detenção "dos presumíveis autores" do crime.



O casal, o homem com 39 anos e a mulher com 38, ambos desempregados, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das eventuais medidas de coação, referiu ainda a PJ.