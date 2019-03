O suspeito obrigava a vítima, atualmente com 21 anos, a "práticas sexuais diversas sob constrangimento físico". Tudo começou quando ela tinha 16 anos.

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 60 anos suspeito de ter abusado sexualmente de uma filha de 16 anos da companheira, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.



Em comunicado, a PJ esclarece que os factos criminosos ocorreram numa das freguesias do concelho de Águeda.



Os indícios recolhidos até ao momento pela investigação apontam no sentido de os abusos sexuais terem começado quando a vítima tinha 16 anos, tendo sucedido "de forma reiterada ao longo do tempo", refere a mesma nota.



De acordo com a PJ, o suspeito obrigava a vítima, atualmente com 21 anos, a "práticas sexuais diversas sob constrangimento físico", aproveitando para consumar tais atos principalmente quando a companheira se encontrava ausente.



O detido, operário de construção civil, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.