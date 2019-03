Na casa do detido, foram encontradas 27 doses de folhas de canábis e 17 doses de cocaína.

A GNR deteve em São João de Ver, no concelho de Santa Maria da Feira, um jovem de 20 anos, por tráfico e cultivo de estupefacientes, informou hoje aquela força de segurança.



Em comunicado, a GNR esclarece que no decorrer de uma abordagem a um veículo, os militares detetaram na posse do condutor dois sacos com folhas de canábis.



Na sequência desta ação foi efetuada uma busca à residência do suspeito, tendo sido apreendidas 27 doses de folhas de canábis e 17 doses de cocaína, além de vários instrumentos relacionados com a produção e cultivo de produtos estupefacientes.



As autoridades apreenderam ainda uma balança digital, um telemóvel e 175 euros em dinheiro.



O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.