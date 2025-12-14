PJ apreende malas com 5 milhões de euros a homem próximo do ex-presidente da Guiné

Tito Gomes Fernandes está indiciado pela prática de crimes de "contrabando e branqueamento de capitais".
A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu malas com quase 5 milhões de euros a um homem próximo do ex-presidente da Guiné-Bissau, Sissoco Embaló, avançou este domingo a SIC.
Presidente deposto da Guiné-Bissau, Sissoco EmbalóGabinete de Comunicação da Presidência da República da Guiné-Bissau via AP
Segundo a RTP, trata-se do empresário Tito Gomes Fernandes - um "cidadão estrangeiro" que está indiciado pela prática de crimes de "contrabando e branqueamento de capitais", detalha ainda um comunicado da PJ.
Tudo aconteceu depois de uma denúncia anónima. As autoridades apreenderam "esta madrugada" cinco milhões de euros depois de o jato, que seguiria para Beja, ter aterrado no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, para fazer escala. "Posteriormente, verificou-se que a natureza do voo e o seu final eram distintos do inicialmente indicado às autoridades aeronáuticas", acrescenta a Polícia Judiciária.
A bordo do avião seguia também a mulher do presidente deposto, mas de acordo com a SIC não foi detida.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
Recorde-se que a 26 de novembro um grupo levou a cabo um golpe militar na Guiné-Bissau - o que resultou na queda de Umaro Sissoco Embaló do poder, onde se mantinha desde 2020. Sissoco chegou a ser detido por este grupo, tendo depois sido libertado, encontrando-se agora à procura de um refúgio.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Os governos devem instituir burocracias de inovação, constelações de organizações públicas que criam, fazem, financiam, intermedeiam e regulam inovação, suportando a estabilidade ágil do Estado empreendedor.
Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.