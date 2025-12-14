PJ apreende malas com 5 milhões de euros a homem próximo do ex-presidente da Guiné

Tito Gomes Fernandes está indiciado pela prática de crimes de "contrabando e branqueamento de capitais".

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu malas com quase 5 milhões de euros a um homem próximo do ex-presidente da Guiné-Bissau, Sissoco Embaló, avançou este domingo a SIC.



Presidente deposto da Guiné-Bissau, Sissoco Embaló Gabinete de Comunicação da Presidência da República da Guiné-Bissau via AP

Segundo a RTP, trata-se do empresário Tito Gomes Fernandes - um "cidadão estrangeiro" que está indiciado pela prática de crimes de "contrabando e branqueamento de capitais", detalha ainda um comunicado da PJ.

Tudo aconteceu depois de uma denúncia anónima. As autoridades apreenderam "esta madrugada" cinco milhões de euros depois de o jato, que seguiria para Beja, ter aterrado no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, para fazer escala. "Posteriormente, verificou-se que a natureza do voo e o seu final eram distintos do inicialmente indicado às autoridades aeronáuticas", acrescenta a Polícia Judiciária.

A bordo do avião seguia também a mulher do presidente deposto, mas de acordo com a SIC não foi detida.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Recorde-se que a 26 de novembro um grupo levou a cabo um golpe militar na Guiné-Bissau - o que resultou na queda de Umaro Sissoco Embaló do poder, onde se mantinha desde 2020. Sissoco chegou a ser detido por este grupo, tendo depois sido libertado, encontrando-se agora à procura de um refúgio.